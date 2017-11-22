22 ноября 2017, 19:45Культура В Музее одной картины торжественно открыли новую экспозицию В Пензе 22 ноября в Музее одной картины состоялась церемония открытия обновленной мемориальной доски памяти Георга Васильевича Мясникова, по чьей задумке был создан музей, и премьера демонстрации картины Ивана Макарова «Девочки-сестры» в сопровождении документально-художественного фильма «Портрета милые черты» (6+).

Отреставрированный барельеф, четко выбитые буквы и новый материал, уже не мрамор, а более долговечный - гранит. Обновленная мемориальная доска памяти Георга Васильевича Мясникова заняла свое привычное место. 15-летие присвоения Музею одной картины имени человека, внесшего огромный вклад в развитие Сурского края, отмечается в канун еще одной важной даты. В феврале будущего 2018 исполняется 35 лет со дня его открытия.

«Идея создания этого музея принадлежит Георгу Васильевичу Мясникову, выдающемуся политическому, партийному и культурному деятелю, автору пензенского музейного ренессанса, человеку, который внес огромный вклад в культурную жизнь Пензенской области и России в целом», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Пламенные речи, возложение цветов и приглашенные на торжество проходили в зрительный зал. Все были в ожидании премьеры фильма «Портрета милые черты». Это картина необычна тем, что в отличие от предыдущих работ, которые традиционно предваряют демонстрацию полотен великих художников, снималась не только в Пензенской области, но и за ее пределами. Съемочная группа во главе с автором сценария и режиссером Ларисой Трушиной выезжала в Санкт-Петербург, чтобы раскрыть все секреты создания картины «Девочки-сестры» руки художника Ивана Макарова.

На картине известного мастера изображены внучки Натальи Пушкиной-Ланской - Лиза и Наташа Араповы. Документально-художественный фильм - интересный рассказ о переплетении судеб людей, чьи имена вошли в историю России. Во время работы в Санкт-Петербурге творческая группа, в состав которой вошли актеры пензенского драматического театра, смогли сделать больше, чем планировали. Договоренность на съемки в течение 20 минут переросла в несколько часов интенсивной работы после общения с сотрудниками Государственного русского музея и Мемориальной квартиры Пушкина.

«Мы приехали с подарками, привезли шикарный альбом. Когда они увидели, что в собрании галереи есть такие шедевры, они сказали: «Да, ребята, вы наши». Мы вошли в доверие и нам разрешили поснимать целых три часа», - поделилась автор сценария и режиссер фильма «Портрета милые черты» Лариса Трушина.

На премьерный показ фильма «Портрета милые черты» пригласили тех, кто помог воплотить задуманное в жизнь: представителей бизнеса, съемочную группу и, конечно, актеров. Среди них третьеклассница Влада Илюшина. В картине она сыграла одну из сестер - Елизавету Арапову. Говорит, что на съемках пришлось мириться с палящими лучами солнца и тем, что кололо платье. Однако это не сравнится с яркими впечатлениями, которые она получила от работы вместе с известными пензенскими актерами.

«Это было очень интересно, здорово было прочувствовать героя в этот момент, каждое движение, мелочь. Все это так продумано», - рассказала она.

Увидеть полотно академика живописи Ивана Макарова «Девочки-сестры» и узнать историю создания портрета пензенцы смогут, начиная с 23 ноября. Музей одной картины работает ежедневно, кроме четверга. Сеансы проходят с 11.00 до 18.00.

Культура

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