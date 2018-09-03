03 сентября 2018, 11:33Общество

В Пензе в Молодежном сквере будут три площадки

Мэр Пензы Виктор Кувайцев с подчиненными 2 сентября осмотрел ход благоустройства зеленой зоны на Западной поляне.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории будущего Молодежного сквера будут три тематические площадки: игровая, спортивная и для проведения массовых мероприятий. Основание под покрытие уже подготовлено.

«Территорию вдоль пешеходных зон нужно привести в порядок: убрать спиленные деревья, сухие ветви, камни, мусор, завезти чернозем», - сказал глава администрации.

Также он посетил Учительский сквер. Здесь также обустроено основание для многофункциональной площадки, созданы зоны под установку стендов. И побывал на ул. Попова, где идет ремонт дороги (замена асфальтового покрытия, обустройство ливневой канализации и так далее).

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_dinamiku_rabot_po_razvitiyu_zelenoy_zony_na_zapadnoy_polyane/

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