В Пензе в Молодежном сквере будут три площадки

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03 сентября 2018, 11:33Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев с подчиненными 2 сентября осмотрел ход благоустройства зеленой зоны на Западной поляне.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории будущего Молодежного сквера будут три тематические площадки: игровая, спортивная и для проведения массовых мероприятий. Основание под покрытие уже подготовлено.
«Территорию вдоль пешеходных зон нужно привести в порядок: убрать спиленные деревья, сухие ветви, камни, мусор, завезти чернозем», - сказал глава администрации.
Также он посетил Учительский сквер. Здесь также обустроено основание для многофункциональной площадки, созданы зоны под установку стендов. И побывал на ул. Попова, где идет ремонт дороги (замена асфальтового покрытия, обустройство ливневой канализации и так далее).
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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