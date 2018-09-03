В Пензе в Молодежном сквере будут три площадки

Как сообщает пресс-служба мэрии, на территории будущего Молодежного сквера будут три тематические площадки: игровая, спортивная и для проведения массовых мероприятий. Основание под покрытие уже подготовлено.

«Территорию вдоль пешеходных зон нужно привести в порядок: убрать спиленные деревья, сухие ветви, камни, мусор, завезти чернозем», - сказал глава администрации.

Также он посетил Учительский сквер. Здесь также обустроено основание для многофункциональной площадки, созданы зоны под установку стендов. И побывал на ул. Попова, где идет ремонт дороги (замена асфальтового покрытия, обустройство ливневой канализации и так далее).

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».