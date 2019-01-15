В Пензе в многоэтажке произошел пожар

В Пензе пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на ул. Мира.

Сообщение о пожаре поступило в 19.36, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место выехали три машины, огонь тушили семь человек.

Сгорел водяной счетчик. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пензенцев просят быть внимательнее при обращении с огнем и при эксплуатации электроприборов, пишет ИА «Пенза-Пресс».