В Пензе в многоэтажке произошел пожар

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15 января 2019, 09:31Происшествия
В Пензе пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на ул. Мира.
Сообщение о пожаре поступило в 19.36, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На место выехали три машины, огонь тушили семь человек.
Сгорел водяной счетчик. О пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пензенцев просят быть внимательнее при обращении с огнем и при эксплуатации электроприборов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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