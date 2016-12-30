В Пензе в квартире произошел взрыв

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30 декабря 2016, 19:44Происшествия
Сильный хлопок напугал жителей дома на пр.Строителей, 168 в Пензе. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв самогонного аппарата. ЧП случилось накануне вечером.
«По месту прибытия было установлено, что возгорания нет. Произошел на кухне одной из квартир хлопок паровоздушной смеси. Пожарные подразделения провели там необходимые работы. Удостоверились, что нет возгорания», - сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Хозяева квартиры в момент происшествия находились дома. Они объяснили, что в свете последних событий, с покупкой алкоголя решили не рисковать, но и оставаться без спиртного в новогодние праздники пензенцы тоже не захотели. Горячительное они решили изготовить самостоятельно, но, похоже, сказалось отсутствие опыта. В итоге начинающие самогонщики остались без домашнего спиртного и кухонного окна.
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