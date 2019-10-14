14 октября 2019, 17:37Происшествия

В Пензе в квартире нашли мертвую женщину

В Пензе женщина не отвечала на звонки дочери и не открывала дверь. На место прибыли спасатели.

Звонок на пульт дежурного поступил 13 октября в 19:35. Пензячка рассказала, что ее мама, которая живет в доме на улице Ворошилова, долгое время не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Спасатели прибыли на место вместе с полицейскими. Они в присутствии правоохранителей и дочери хозяйки жилища с помощью специального оборудования вскрыли дверь.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, специалисты обнаружили в квартире женщину без признаков жизни. Что стало причиной случившегося - неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 120

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/10/14/14552004

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ