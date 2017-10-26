26 октября 2017, 12:01Происшествия В Пензе в квартире на ул. Измайлова нашли труп Пензенские спасатели, приехавшие по вызову полицейских, обнаружили в квартире на улице Измайлова мертвого мужчину.

По информации пресс-службы «Пензенского пожарно-спасательного центра», на пульт дежурного поступило сообщение о том, что мужчина уже сутки не выходил из дома. На звонки и стуки в дверь он никак не реагировал. Полицейским потребовалась помощь спасателей, чтобы проникнуть к нему в квартиру.

Сотрудники спасательного центра забрались в квартиру через окно. В помещении они обнаружили мертвого мужчину. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/10/26/9464839

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