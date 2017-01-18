18 января 2017, 17:25Общество В Пензе в Крещенский сочельник раздавали святую воду 18 января для православных верующих - Крещенский сочельник - день перед одним из самых важных христианских праздников Крещением Господним. На Крещение принято освящать воду. Верующие убеждены, что такая вода обладает уникальными целебными свойствами. Чин освящения воды провели в Покровском архиерейском соборе Пензы.

Верующие пензенцы готовятся встретить праздник Крещения Господне. Во дворе Покровского архиерейского собора с самого утра организована раздача святой воды. Многие жители Пензы предпочли набрать ее именно в Крещенский сочельник, пока нет очередей.



Воду разливают в банки, бутылки, ведра и другие емкости. Для всех пришедших к храму проводят небольшой ликбез о свойствах крещенской воды и сферах ее применения.



Традиция купаться в Крещение восходит к известному евангельскому событию, когда пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение - один из самых важных христианских праздников. Им завершаются Святки. Для верующих это особый период. Пензенский поэт Олег Жабик, например, даже посвятил Святкам стихотворение:

«От Рождества Христова до Крещенья,

Над православной пензенской землей

Особое царит благословенье,

И святочная радость, и покой».

В Крещенский сочельник в храмах проводят первое освящение воды. В Покровском архиерейском соборе освятили и воду, которую будут раздавать верующим в крещенскую ночь.



Две цистерны со святой водой прибудут в район улицы Рылееева, 1А. Одно из самых популярных у пензенцев мест для купания в крещенскую ночь подготовили при непосредственном участии депутата Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова. Набрать святой воды смогут все желающие.



«Люди, которые не имеют возможности прийти в храм по какой-то причине, сегодня вечером смогут подойти и набрать крещенской воды, которую мы освятили у стен Покровского архиерейского собора. Дай бог, чтобы эта вода, которая получает особые целебные свойства, помогала всем тем, кто ее будет употреблять», - сказал настоятель Покровского архиерейского собора, протоиерей Иоанн Яворский.

Окунаться в иордань в крещенскую ночь необязательно, водные процедуры можно провести и дома. Медики и священнослужители предупреждают, что воздержаться от купания стоит людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто употреблял алкоголь.

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