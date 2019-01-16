В Пензе в Крещение у храма на ул. Бекешской организуют купель

В Пензе в Крещение, с 18 до 19 января, у храма Блаженной Матроны Московской на ул. Бекешской, 39А будет проходить раздача освященной воды. Также верующие смогут искупаться в купели.

Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил настоятель храма иерей Алексей Попков.

«Искупаться в крещенской купели можно будет в течение суток, с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. Храм будет открыт всю ночь», - отметил он.

Также все желающие смогут преклониться святым мощам Блаженной Матроны Московской.

Напомним, в регионе будет оборудовано 39 купелей, три из них – в Пензе.

«Это пруд в поселке Заря, на ул. Одоевского, 2, на пляже в районе ГПЗ-24, за частным сектором. Ближайшая купель к городу — это Пензенский район, село Засечное», - сообщили в МЧС.

Больше информации о Крещении можно найти ЗДЕСЬ.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».