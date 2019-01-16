В Пензе в Крещение у храма на ул. Бекешской организуют купель

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16 января 2019, 15:34Общество
В Пензе в Крещение, с 18 до 19 января, у храма Блаженной Матроны Московской на ул. Бекешской, 39А будет проходить раздача освященной воды. Также верующие смогут искупаться в купели.
Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил настоятель храма иерей Алексей Попков.
«Искупаться в крещенской купели можно будет в течение суток, с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. Храм будет открыт всю ночь», - отметил он.
Также все желающие смогут преклониться святым мощам Блаженной Матроны Московской.
Напомним, в регионе будет оборудовано 39 купелей, три из них – в Пензе.
«Это пруд в поселке Заря, на ул. Одоевского, 2, на пляже в районе ГПЗ-24, за частным сектором. Ближайшая купель к городу — это Пензенский район, село Засечное», - сообщили в МЧС.
Больше информации о Крещении можно найти ЗДЕСЬ.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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