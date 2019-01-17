В Пензе в Крещение к Успенскому собору подвезут пять кубов воды

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17 января 2019, 15:37Общество
В Пензе в Крещение в храмах Пензы будут раздавать освященную воду. В частности, в Успенском кафедральном соборе цистерны подвезут к 12 часам дня.
Напомним, ранее также стало известно об организации купели у храма Блаженной Матроны Московской на ул. Бекешской, 39А.
«Искупаться в крещенской купели можно будет в течение суток, с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. Храм будет открыт всю ночь», — сообщил настоятель Алексей Попков.
Полную информацию о Крещении можно найти здесь.
Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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