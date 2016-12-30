В Пензе в картинной галерее открылась выставка молодых художников

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30 декабря 2016, 19:55Культура
В пензенской картинной галерее имени Савицкого открылась выставка картин молодых художников (0+). Творчество десятка авторов можно увидеть в комнатах современного искусства.
На выставке представлены картины разных жанров: от сюрреализма и кубизма до классической живописи. Организаторы выставки подчеркнули, что она создана для того, чтобы помочь молодым художникам заявить о себе.
«Есть молодые художники, которые не могли попасть в пензенскую картинную галерею, не пускал их художественный совет, выставочный комитет, называли это полусамодеятельность, отходами. Теперь так не будет», - сказал директор «Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого» Кирилл Застрожный.
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