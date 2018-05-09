В Пензе в канун 9 Мая прозвучали песни военных лет

В Пензе в сквере Дениса Давыдова 8 мая прошел парад оркестров. Вместе с артистами стихи о суровых сороковых и песни военных лет исполняли все желающие.

В войну музыка помогала выжить, сегодня песни о суровых испытаниях - это еще одно напоминание о великом подвиге поколения победителей. Парад оркестров в канун 9 Мая в центре Пензы проходит ежегодно.

«В мероприятии принимают участие воспитанники двух детских музыкальных школ. Ребята подготовили специальную программу, в репертуаре звучат военные песни, которые мы не можем и не должны забывать», - рассказала директор детской музыкальной школы №5 Екатерина Аксенова.

Со сцены прозвучали «Песенка военных корреспондентов», «Тучи в голубом», «Катюша» и еще с десяток композиций, которые пробираю до глубины. У микрофона была и экс-солистка областной филармонии Любовь Соловьева.

«Я выбирала те композиции, которые имеют непосредственное отношение к войне. Мой дед погиб в составе первого пензенского коммунистического батальона, отец воевал, был ранен в Берлине. Война никого не пощадила», - сказала она.

И все же главной темой вечера стала не народная трагедия, а огромный духовный подъем. К концерту под открытым небом в сквере Дениса Давыдова присоединились десятки горожан. В 73 годовщину они делились радостью Великой Победы.