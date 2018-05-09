В Пензе в канун 9 Мая прозвучали песни военных лет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2018, 17:19Культура
В Пензе в сквере Дениса Давыдова 8 мая прошел парад оркестров. Вместе с артистами стихи о суровых сороковых и песни военных лет исполняли все желающие.
В войну музыка помогала выжить, сегодня песни о суровых испытаниях - это еще одно напоминание о великом подвиге поколения победителей. Парад оркестров в канун 9 Мая в центре Пензы проходит ежегодно.
«В мероприятии принимают участие воспитанники двух детских музыкальных школ. Ребята подготовили специальную программу, в репертуаре звучат военные песни, которые мы не можем и не должны забывать», - рассказала директор детской музыкальной школы №5 Екатерина Аксенова.
Со сцены прозвучали «Песенка военных корреспондентов», «Тучи в голубом», «Катюша» и еще с десяток композиций, которые пробираю до глубины. У микрофона была и экс-солистка областной филармонии Любовь Соловьева.
«Я выбирала те композиции, которые имеют непосредственное отношение к войне. Мой дед погиб в составе первого пензенского коммунистического батальона, отец воевал, был ранен в Берлине. Война никого не пощадила», - сказала она.
И все же главной темой вечера стала не народная трагедия, а огромный духовный подъем. К концерту под открытым небом в сквере Дениса Давыдова присоединились десятки горожан. В 73 годовщину они делились радостью Великой Победы.
09 мая 2018, 17:28В Кузнецке высадили саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя
09 мая 2018, 17:23В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2018, 17:19В Пензе в канун 9 Мая прозвучали песни военных лет
09 мая 2018, 17:16В сквере «Журавли» Пензы исполнили современные композиции о войне
09 мая 2018, 17:14Пензенцы возложили цветы к Вечному огню
09 мая 2018, 17:09В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи пензенцев
09 мая 2018, 17:06В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
09 мая 2018, 17:02Пензенцы поздравляют друг друга с 9 Мая