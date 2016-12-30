В Ленинском районе Пензы «левого» алкоголя не нашли

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30 декабря 2016, 19:42Общество
Количество нарушений в сфере оборота алкогольной продукции заметно сократилось. К такому выводу пришли участники рейда, который прошел на территории Ленинского района Пензы.
Участники проверили с десяток торговых точек города, но нарушений выявить не смогли. Во всех магазинах документы на алкогольную продукцию оказались в порядке. Качество продаваемого алкоголя подозрений у проверяющих также не вызвало.
Напомним, с 5 января в регионе проходит месячник по борьбе с контрафактным алкоголем. Выявлять торговые точки, где продают спиртное сомнительного происхождения и качества, помогают сами жители. Для обращений граждан работают телефоны «горячей линии».
Проверки магазинов по сообщениям жителей области продолжатся и в 2017 году.
«Сегодняшний рейд показал, что фактов содержания спиртосодержащей продукции не выявлено, это радует. Но рейды будут продолжены и в новогодние праздники в январе, их график составлен, находится на утверждении», - сказала главный специалист управления развития малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ирина Баулина.
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