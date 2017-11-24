24 ноября 2017, 19:29Спорт В Пензе в фестивале ГТО приняли участие 250 человек Под лозунгом «На пути к успеху» в Пензе состоялся областной фестиваль ГТО. Соревнования прошли на базе училища Олимпийского резерва в микрорайоне Ахуны. Участниками стали студенты вузов и колледжей из разных районов области. Всего - 21 команда, это более 250 человек.

Подтянуться как можно больше, пробежать как можно быстрее. У спортсменов нет задачи стать лучше соперников. Их цель - в полную силу проявить свои физические возможности, чтобы доказать в первую очередь себе – «Я могу!». Студенты из 17 колледжей области и четыре пензенских вузов стали участниками регионального фестиваля «Готов к труду и обороне».

«Хочется узнать, на что ты способен. У нас разные дисциплины в институте - кто-то занимается волейболом, кто-то баскетболом, я вот баскетболом занимаюсь, там, конечно, другие упражнения», - поделился участник областного фестиваля ГТО Даниил Левин.

На то, чтобы испытать свою силу, выносливость, скорость студентам дали два часа. Участникам предстояло выполнить семь нормативов комплекса ГТО. Самый сложный, по мнению большинства, - это бег на три километра. Помимо этого, в программе - бег на 100 метров, подтягивания на высокой перекладине у парней, отжимания - у девушек. А еще - наклоны вперед стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину, поднимания туловища из положения лежа, плавание и пулевая стрельба.

Как отметили судьи, участники 2017 года превзошли в меткости своих предшественников. Правда, и в этот раз никто не набрал максимума в 50 очков. Сделать это любителю - почти нереально. Для этого нужно пять раз попасть точно в центр мишени.

«Они сначала стреляют три раза, смотрят, как у них попадает и после этого уже стреляют на зачет пять выстрелов», - пояснил судья соревнований по пулевой стрельбе Сергей Самарин.

Такого масштаба фестиваль в регионе проходит во второй раз. Среди россиян пензенцы - одни из самых подготовленных к труду и обороне. По итогам 2017-го регион занял второе место в Приволжском федеральном округе и десятое в стране. Участвует в фестивалях ГТО не только молодежь.

«Для школьников проходит всероссийский этап ГТО. В 2017 году пензенская команда приняла участие на этапе российского уровня в лагере «Артек» в Крыму. 20 пензенских мальчишек и девчонок соревновались по всей программе ГТО», - рассказал главный судья соревнований Владимир Антонов.

По итогам соревнований лучшим командам вручили кубки и грамоты. Те же, кто показал высокие результаты в личном зачете, получат значки ГТО. Награждение пройдет в начале 2018 года.

Спорт

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