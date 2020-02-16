В Пензе в ДТП с маршруткой пострадали семь человек – соцсети

17 февраля 2020, 10:02Бизнесновости
Днем 16 февраля в Пензе произошла авария с участием пассажирского транспорта.
На перекрестке улиц Красной и Свердлова не поделили дорогу Chevrolet и маршрутка №85. Легковой автомобиль в результате столкновения вылетел на тротуар, иномарка сильно помялась.
В Сети появились фото с места происшествия. На низ видно, что на ДТП приехали несколько машин «скорой». Пользователи сообщают о семи пострадавших.
«Там не работал светофор. И на легковой не пропустил маршрутку», - написал пользователь Эдик.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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