28 декабря 2017, 14:06Происшествия На улице 40 лет Октября в аварии пострадал мужчина В Первомайском районе Пензы произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на улице 40 лет Октября. Столкнулись «БМВ-320», за рулем которого был 25-летний водитель, и «ВАЗ-212140» под управлением 63-летнего мужчины. Р результате происшествия пострадал водитель «Нивы», его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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