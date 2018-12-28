В доме на улице Краснова в Пензе загорелась кухня

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2018, 19:51Происшествия
28 декабря днем в доме номер 58 по улице Краснова произошел пожар. На борьбу с огнем были брошены подразделения третьей пожарно-спасательной части.
Оказавшись 28 декабря на улице Краснова некоторые пензенцы могли подумать, что кто-то начал отмечать Новый год раньше времени и решил по итальянской традиции выбросить ненужные вещи из окна. Однако это имущество оказалось сгоревшим, а в квартире на первом этаже работали пожарные.
«В 15.07 поступило сообщение о возгорании на улице Краснова. Незамедлительно к месту пожара были направлены подразделения пожарно-спасательной части №3. По прибытии было установлено, что горит кухня в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома», - прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
С огнем пожарные справились быстро, не дав ему перейти в соседние помещения. Обошлось без пострадавших. Хозяев квартиры на месте не было. Не пострадали и соседи. Жильцы не сразу поняли, что произошло. По их словам, в этот день в доме были проблемы с электричеством. Жильцов одной из квартир на втором этаже пожарным пришлось эвакуировать с помощью лестницы.
«Начала смотреть, принюхиваться, думала, мало ли, вдруг чего подгорело. Вышла в подъезд, а там соседи бегут, говорят, что горим. Пока ребенка будила, уже не могли выйти из квартиры», - рассказала местная жительница Татьяна Полоскова.
Сейчас сотрудники управления МЧС России по Пензенской области проводят проверку, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.
28 декабря 2018, 19:53Пензенцы могут получить информацию о мерах соцподдержки на дому
28 декабря 2018, 19:51В доме на улице Краснова в Пензе загорелась кухня
28 декабря 2018, 19:31На новогоднем приеме в Кузнецке наградили 45 отличившихся школьников
28 декабря 2018, 19:28Пензенские школьники вернулись с Кремлевской елки
28 декабря 2018, 19:23Жители многоэтажки в Ахунах встретят Новый год в тепле
28 декабря 2018, 19:19В аграрном университете Пензы появится своя ветеринарная поликлиника
28 декабря 2018, 19:16Пензенцам показали в Доме Мейерхольда постановку о плутоватом портном
28 декабря 2018, 19:14В Пензенской области планируют открыть новые отделения РГО