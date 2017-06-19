19 июня 2017, 19:58Общество В Пензе в «Дом Вероники» заселились постояльцы В «Доме Вероники» 19 июня отметили новоселье. Открытия центра для молодых людей с тяжелой инвалидностью ждали чуть больше года. Именно тогда идею строительства поддержал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Мечты сбываются, главное - в них верить. «Дом Вероники» - особое пространство для особых людей - открыл свои двери, как и было запланировано, в июне 2017 года. После долгой дороги ребят из нижнеломовского детского дома и сердобского дома ветеранов встречает исполнительный директор «Квартала Луи» Мария Львова-Белова, благодаря которой беспрецедентному проекту суждено было состояться.

«Мы вас приглашаем в новую жизнь. Не обещаем, что она будет легкая, но то, что она будет интересная - это факт. Здесь, я надеюсь, вы почувствуете себя как дома, и, прежде всего, найдете себя», - сказала она.

Последние месяцы ребята просто жили ожиданиями, считали дни до отъезда. Пятерым из тех, кто поселится в «Доме Вероники», пришлось несколько лет жить по соседству с престарелыми людьми. Практика переселения воспитанников специализированных детских домов в дома ветеранов, к сожалению, до сегодняшнего дня была обычным делом.

Эльмир Валеев в сердобском доме ветеранов прожил 11 лет.



«В Сердобск я уже приехал, можно сказать, конченным уже. Там - не просто взрослые, там были старики. По началу было тяжело, а потом как-то привык, забил, скажем так, на себя», - признался он.



Судьбы этих ребят не похожи одна на другую, однако все они прошли через непринятие окружающих людей, страдания и боль, жизнь в замкнутом пространстве и невозможность реализовать свои планы. Теперь же они готовы двигаться только вперед.



«Я счастлива, что есть такой человек как Мария, она дает нашим ребятам возможность попробовать свои силы, быть полезным обществу. И вообще, просто чувствовать себя нужным. Это очень важно для человека, а тем более для наших ребят», - отметила заместитель директор сердобского дома ветеранов Анжелика Тимарцева.

Предполагается, что в «Доме Вероники» ребята будут не просто жить, а получать образование, участвовать в мастер-классах и по возможности трудиться. В частности, планируется, что некоторые из них будут работать в гостинице для детей с ограниченными возможностями, которая находится на втором этаже здания. В то, что жизнь их изменится кардинально, эти ребята не просто верят, они в этом убеждены. Уже сейчас они понимают, что попали совсем в другой мир.



«Здорово, столько ощущений сразу. Очень нравится комната; то, что тут светло очень и просторно», - поделилась впечатлениями новосел «Дома Вероники» Александра Селиверстова.



Из каждой комнаты можно выехать на балкон или террасу, а при желании - без труда на территорию. С возвышенности, на которой находится «Дом Вероники», открывается красивый вид. Более того, здесь расположен терапевтический сад, аналоги которого есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

«Это некие клумбы с разными наполнителями: сено, крупная галька, кора, щепа. То есть это вещи, которые позволяют расслабиться, порелаксировать. Я думаю, что это позволит ребятам и гостям более комфортно себя чувствовать здесь», - рассказала Мария Львова-Белова.

19 июня 2017 года - это новая важная дата в истории каждого их них. Теперь в их жизни точно все будет по-другому.

Общество

просмотров 268