В Пензе в «Дизель-Арене» прошла учебная эвакуация

Сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность одной из крупнейших спортивных площадок Пензы - ледового дворца «Дизель-Арена». По легенде возгорание возникло в одной из раздевалок. Во время условного пожара в здании находились, в основном, дети, пришедшие на тренировку.

Легенда пожара, который якобы произошел в «Дизель-Арене» - возгорание в раздевалке первого этажа. Из ледового дворца срочно эвакуируют всех людей. В основном это дети, которые пришли на тренировку. Их выстраивают в ряд в безопасном месте и пересчитывают. Важно понять, что на месте условного пожара действительно никого не осталось. Вся эвакуация занимает не более десяти минут.

«Система эвакуации сработала сразу после включения ручного извещателя, и, как показали действия ребят и преподавателей, в случае возникновения пожара они поступят правильно», - отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Трибуны дворца вмещают около 5500 человек. Внутри арены работают десять эвакуационных выходов, системы пожаротушения и специальные оградительные сетки, которые препятствуют распространению огня.

«Хоккейный матч состоит из трех периодов, после каждого - 15-минутный перерыв на заливку и подготовку льда, большинство зрителей, порядка 80%, успевают сходить на улицу и вернуться назад. Это показатель того, что 10-15 минут достаточно, чтобы всех эвакуировать», - сказал заведующий ледовым дворцом «Дизель-Арена» Александр Антипов.

Двери на выходе - это компромисс между антитеррористической и пожарной безопасностью. Каждая из них оборудована замком «антипаника». Дверь свободно открывается наружу, а войти можно только открыв замок. Кроме сигнальной сирены, зрителей на арене по громкоговорителю предупредили о возгорании. Но было ли оповещение действительно слышно?

«Объявили, что нужно эвакуироваться из здания. Мы можем перелезть через борт, там за ручной машиной находятся ворота, которые открываются вручную и автоматически, таким образом выйти на улицу», - ответил игрок ХК «Дизелист» Александр Дудин.

Кроме запасных выходов, на объекте больше пяти пожарных лестниц. Ими могут воспользоваться те, кому проще выбраться на крышу здания. А вот путь, от которого пожарные предостерегают категорически, - это использование лифтов. Учебная эвакуация всех посетителей и работников ледовой арены заняла всего десять минут. Итоги учений были признаны удовлетворительными.