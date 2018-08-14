В Пензе в детсадах вырастет плата за питание

В Пензе с 1 сентября увеличат плату за питание в детских садах. В школах планируется пойти на такой шаг с 1 января.

Об этом на комиссии Гордумы 14 августа сообщил руководитель городского управления образования Юрий Голодяев.

«Общее замечание всех контролирующих органов – несоответствие массы готовых блюд нормам по питанию. Они составляются под стоимость питания. Если обед – 70 рублей, то на эти деньги и готовится обед. Если котлета должна весить 80 граммов, у нас – 60-70 граммов», - пояснил он.

Чтобы привести все в соответствие было принято решение с 1 сентября повысить стоимость питания в дошкольных учреждениях.

«Мы планировали повысить ее и в школах, но не нашли средств в бюджете на поддержку льготных категорий граждан, поэтому вынуждены перенести повышение на 1 января», - сказал Юрий Голодяев.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».