В Пензе в детсадах вырастет плата за питание

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14 августа 2018, 17:39Общество
В Пензе с 1 сентября увеличат плату за питание в детских садах. В школах планируется пойти на такой шаг с 1 января.
Об этом на комиссии Гордумы 14 августа сообщил руководитель городского управления образования Юрий Голодяев.
«Общее замечание всех контролирующих органов – несоответствие массы готовых блюд нормам по питанию. Они составляются под стоимость питания. Если обед – 70 рублей, то на эти деньги и готовится обед. Если котлета должна весить 80 граммов, у нас – 60-70 граммов», - пояснил он.
Чтобы привести все в соответствие было принято решение с 1 сентября повысить стоимость питания в дошкольных учреждениях.
«Мы планировали повысить ее и в школах, но не нашли средств в бюджете на поддержку льготных категорий граждан, поэтому вынуждены перенести повышение на 1 января», - сказал Юрий Голодяев.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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