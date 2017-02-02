02 февраля 2017, 17:56Общество В Пензе в День воинской славы провели митинг 2 февраля в России - День воинской славы. В 1943 году победой советских войск завершилась Сталинградская битва, ставшая одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В Пензе у монумента воинской и трудовой Славы прошел митинг, посвященный 74-й годовщине события.

«Битва под Сталинградом - это пример героизма, мужества, отваги советских воинов и всего советского народа. Это была самая кровопролитная битва, унесшая более двух миллионов жизней. И сегодня подрастающее поколение чтит этот беспримерный подвиг советских воинов», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Более семи тысяч пензенцев приняли участие в Сталинградской битве. В городе сейчас в живых остался всего один свидетель тех страшных событий - это ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович Керханаджев.

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