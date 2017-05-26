26 мая 2017, 16:02Общество В Пензе в день Последнего звонка в магазинах продавали пиво Сотрудники администрации Ленинского района города Пензы провели проверку торговых объектов, реализующих алкоголь, с целью контроля соблюдения прав несовершеннолетних при реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

В ходе проверки были обследованы 24 торговые точки на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Тимирязева, Суворова, Пушкина и проспекте Победы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Грубое нарушение постановления было выявлено в продовольственном магазине, расположенном на улице 8 Марта. Сотрудники полиции составили административный протокол», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

С продавцами и собственниками обследованных магазинов проведена разъяснительная беседа в связи с предстоящим проведением Международного дня защиты детей и Выпускного вечера в Пензе.

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