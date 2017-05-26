В Пензе в день Последнего звонка в магазинах продавали пиво

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 мая 2017, 16:02Общество
Сотрудники администрации Ленинского района города Пензы провели проверку торговых объектов, реализующих алкоголь, с целью контроля соблюдения прав несовершеннолетних при реализации алкогольной продукции и табачных изделий.
В ходе проверки были обследованы 24 торговые точки на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Тимирязева, Суворова, Пушкина и проспекте Победы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Грубое нарушение постановления было выявлено в продовольственном магазине, расположенном на улице 8 Марта. Сотрудники полиции составили административный протокол», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
С продавцами и собственниками обследованных магазинов проведена разъяснительная беседа в связи с предстоящим проведением Международного дня защиты детей и Выпускного вечера в Пензе.
26 мая 2017, 19:58В Пензе 13 команд соревнуются на футбольном фестивале «Локобол»
26 мая 2017, 19:41Колокольцев осмотрел новое здание УМВД в Пензе
26 мая 2017, 19:29В Пензе первоклассники взяли шефство над уткой
26 мая 2017, 19:19В Пензе депутаты единогласно проголосовали за отставку Тюрина
26 мая 2017, 19:15В Кузнецке детям напомнили о правилах дорожного движения
26 мая 2017, 17:53Разыскивается пропавший 60-летний пензенец Михаил Аляксин
26 мая 2017, 17:34В Пензенской области женщину незаконно лишили сертификата на жилье
26 мая 2017, 17:09В Пензе наградили предпринимателей