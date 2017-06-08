В Пензе в день города будут и салют, и фейерверк

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08 июня 2017, 15:38Общество
В День города пензенцев ждет пиротехническое шоу.
Как следует из постановления, которое подписал мэр Виктор Кувайцев, 12 июня в 22.00 небо над городом озарят залпы и салюта, и фейерверка.
Салют проведут на смотровой площадке, расположенной между ул. Горной и 2-ым Горным проездом, а фейерверк – за сценой на Юбилейной площади.
После того, как горожане посмотрят шоу, их отвезут домой автобусы и троллейбусы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
С полной программой мероприятий на День города можно ознакомиться здесь.
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