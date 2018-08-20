В Пензе в День флага будут раздавать триколоры

В этот день с 15 до 18 часов будут раздавать бело-сине-красные ленточки всем желающим. А на площади у Дома молодежи в 16.00 пройдет флешмоб «Пенза – сердце России» (0+).

«Главная цель мероприятия — показать важность и значение государственных символов России», - отметили организаторы.

Напомним, День государственного флага России отмечается с 1994 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».