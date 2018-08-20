В Пензе в День флага будут раздавать триколоры

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 августа 2018, 16:38Общество
22 августа в сквере им. Давыдова состоится ежегодная акция «Триколор» (0+), посвященная Дню флага России.
В этот день с 15 до 18 часов будут раздавать бело-сине-красные ленточки всем желающим. А на площади у Дома молодежи в 16.00 пройдет флешмоб «Пенза – сердце России» (0+).
«Главная цель мероприятия — показать важность и значение государственных символов России», - отметили организаторы.
Напомним, День государственного флага России отмечается с 1994 года.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 августа 2018, 19:23Пензенские полицейские выявили 90 нарушений правил мотоциклистами
20 августа 2018, 19:19В Пензе планируют производить доступные биомеханические протезы
20 августа 2018, 19:16В Пензе на Шуисте завершается благоустройство школы
20 августа 2018, 19:14В Пензе прошел областной фестиваль «Спас»
20 августа 2018, 19:09Пензенские активисты исследуют все реки и водоемы области
20 августа 2018, 19:06В Пензенской области запустят пять свинокомплексов нового формата
20 августа 2018, 19:02В Засечном стартовал областной педагогический форум
20 августа 2018, 17:58Юные пензенцы смогут быстрее получить медсправки в школу