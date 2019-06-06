В Пензе в честь юбилея Савицкого устроили флешмоб

В Пензе 6 июня - это не только День русского языка, но и живописи. Именно в этот день родился Константин Аполлонович Савицкий - первый директор областной картинной галереи, художественного училища и основатель живописной пензенской школы . Этому событию во дворе Губернаторского дома посвятили художественный флешмоб.

Константин Савицкий, известный своей приверженностью к школе передвижников, под кистью современных пензенских художников был изображен светлым, невесомым и по-классически строгим. Таким художественным флешмобом в Пензе отметили живописно круглую дату 175-летие Константина Аполлоновича.

«Рисую этюд, как будто он что-то пишет, чем-то вдохновлен, пытаюсь нарисовать его молодого, когда он только начинал», - рассказал студент художественного училища Юрий Тришкин.

Насколько неодинаково Савицкого понимают наши современники, больше всего было видно на одной из частей флешмоба. Одинаковые, бесцветные листки с контуром художника живописцам-проффессионалам и любителям предстояло сделать цветными. Облик знаковой для пензенской живописи фигуры проглядывался даже в очертаниях на асфальте.

Творчество буквально захватило каждый уголок двора Губернаторского дома. Среди разнообразия жанров и форм нашлось место даже урбан-скетчингу - быстрым зарисовкам городской жизни, в которых главное - эмоции.

«Мне не столько было интересно рисовать сам памятник , сколько передать атмосферу, которая его окружает: сегодняшний день, людей», - сказала студентка Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина Анна Завьялова.

Пожалуй, такая многогранность стилей совпала с многогранностью личности: художник, директор сразу двух художественных учреждений, его называют и строгим учителем, и креативщиком.

«Он говорил: «Я рад, что Пенза заражается любовью к живописи». Сам прививал к ней интерес людей, вот такой человек был», - отметил директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

«Константин Аполлонович был патриотом России и художественного искусства. То, что он сделал, причем ни в Москве, ни в Петербурге, хотя были возможности, дало толчок развитию нашей провинции», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

О современных потомках Константина Савицкого ничего неизвестно, но надо полагать, то, как в Пензе праздновали его 175-летие, им однозначно понравилось бы. Что же касается работ студентов художественного училища имени Савицкого, то они бесследно не исчезнут. 14 июня их покажут в преддверии большой выставки живописи и графики (0+) Константина Аполлоновича Савицкого и его сына Георгия - это 55 работ из запасников галереи, в том числе те, которых зритель никогда не видел.