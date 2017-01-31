31 января 2017, 19:53Общество В Пензе в больнице №6 провели ремонт и закупили новое оборудование В ЛОР-отделении клинической больницы №6 имени Захарьина в Пензе появилось новое медицинское оборудование. Установка эндоскопической стойки не только расширила диагностические возможности, оборудование позволяет проводить небольшие операции.

Дедовские методы диагностики постепенно уходят в прошлое. Теперь врачи ЛОР-отделения клинической больницы № 6 имени Захарьина проводят осмотр с использованием нового медицинского оборудования - эндоскопической стойки.



«У нас появился эндоскопический осмотр пациента, помимо обычного ЛОР стандарта - носовым зеркалом. Раньше эндоскопом могли пользоваться только либо в операционной, либо в частных условиях. В настоящий момент мы пользуемся здесь», - рассказала врач - оториноларинголог клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина Наталья Шкурова.



Через окуляр врач может видеть состояние внутренних органов. Применение аппарата во время операции позволяет в разы уменьшить количество послеоперационных травм. Время реабилитации проходит быстрее и легче.



«Я пришла на вторую операцию. У меня искривление перегородки, ее надо вправлять. Здесь - хорошее оборудование и очень хорошие врачи», - сказала пациентка оториноларингологического отделения клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина Ирина Чернышева.

После ремонта, который провели в смотровом кабинете, здесь можно проводить несложные операции.



«Это улучшило работу, расширило диагностические возможности и позволило разгрузить операционный блок. Какие-то небольшие операции, которые требуют только местной анестезии, мы выполняем в отделении в смотровом кабинете», - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением клинической больницы №6 им. Захарьина Андрей Федин.



В ЛОР-отделении готовы к приему пациентов. После ремонта получить специализированную помощь здесь смогут вдвое больше пензенцев.

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