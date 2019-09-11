В Пензе в ближайшие дни закроют Бакунинский мост

В течение недели в Пензе закроют Бакунинский мост. Там будут проводить масштабную реконструкцию. По сути, от старого строения ничего не останется, менять будут абсолютно все, включая опоры и свайное поле. Сейчас для этого под мостом засыпают русло Суры песком. Конкретный день, когда сооружение будет закрыто для движения транспорта и пешеходов, пока не называют. Все зависит от того, когда завершатся подготовительные работы.

Бакунинский мост уже несколько лет не отвечает требованиям безопасности. Его не ремонтировали с момента строительства, то есть с середины 60-х годов прошлого века. Уже начались предварительные работы. Подрядчик приступил к выносу инженерных коммуникаций. Кроме того, под мост сейчас завозят песок, из-за этого на поверхности воды в реке образовалась белая пена.

В первую очередь, снесут бетонные опоры. Они размещаются ближе к улице Злобина. Для того, чтобы их демонтировать, рабочим приходится делать искусственные островки. Для этого Суру частично засыпают песком.

«Работаем в русле реки, переустраиваем электрические и газовые сети, которые находятся на объекте. Проект включает в себя демонтаж существующего мостового сооружения. Затем установим новое свайное поле, выставим новые опоры и по ним пролетное строение», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Количество полос останется прежним: две - в сторону центра и одна - в обратном направлении. Проезжая часть станет шире. Тротуары будут около двух с половиной метров, а сам мост будет более 22 метров. Появится велосипедная дорожка.

Всего на реконструкцию необходимо более 900 миллионов рублей. Работы выполняют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ближайшее время по обеим сторонам от моста появятся щиты с информацией о путях объезда. Его планируют открыть к сентябрю 2021 года.