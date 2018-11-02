Пензенский проект «Культ тела-3. Армия» продолжит набор новобранцев

На телеканале «Экспресс» продолжает набирать обороты реалити-проект «Культ тела» (16+). Это уже третий сезон пензенского шоу о похудении и оздоровлении. На этот раз шестеро героев проекта попали в армию.

Курсанты отделения безопасного похудения носят армейские футболки, получают звания и звездочки за потерянные килограммы и проходят настоящие полевые испытания. Состав участников разнообразен юрисконсульт, профессиональный танцор, КВНщик, менеджер, предприниматель и молодая мама. Четверо из них тренируются в известных фитнес-центрах города, а двое - бросают им вызов и худеют с помощью упражнений на улице и в домашних условиях.

Совсем недавно курсанты дали присягу генералу армии Марине Богомоловой, похудевшей на 100 килограммов. Тот, кто безопасно похудеет и изменит свою фигуру заметнее остальных, получит квартиру в Городе Спутнике, а также путевку на море.

С января армия безопасного похудения продолжит набор новобранцев. Смотрите новый реалити-проект «Культ тела-3» на телеканале «Экспресс» по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00