В Пензе в акции «Донор в погонах» приняли участие около 50 полицейских

05 февраля 2020, 19:42Общество
Пензенские сотрудники полиции приняли участие в акции «Донор в погонах».
Полицейские готовы помогать людям не только по долгу службы, но и по зову сердца.
«В больницах Пензенской области на лечении находятся сотни пациентов, которым ежедневно нужна донорская кровь. Ее наличие в некоторых случаях может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни. Сотрудники полиции с готовностью соглашаются стать донорами еще и потому, что обязательным условием сдачи крови является крепкое здоровье, а наши сотрудники всегда находятся в хорошей физической форме», - рассказал начальник отдела УМВД России по Пензе Александр Скворцов.
К акции сотрудники полиции присоединяются не впервые. Некоторые являются постоянными донорами. Известно, что в этот раз сдать кровь пришли около 50 человек из разных подразделений.
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