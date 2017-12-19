19 декабря 2017, 12:38Общество В Пензе в 8 домах отключили отопление В Пензе на улице Суворова отключили отопление.

По информации АО «Т плюс Теплосеть Пенза», 19 декабря с 9.00 отключили отопление для устранения повреждений на теплотрассе в восьми жилых домах по улице Суворова.

Соблюдение требований законодательства об отключении отопления находится на контроле прокуратуры области, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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