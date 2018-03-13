В Пензе в 70 домах, 2 школах и 3 детсадах ограничили подачу тепла

В Пензе из-за ремонтных работ на теплотрассе в нескольких домах снизили параметры подачи тепла.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 13 марта снизили параметры теплоносителя по улицам Терновского, Терешковой и Сухумской. В зоне ограничения подачи отопления находятся 70 многоквартирных жилых домов, три детских сада и две школы.

Когда вернется тепло - пока неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».