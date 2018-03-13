В Пензе в 70 домах, 2 школах и 3 детсадах ограничили подачу тепла

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 марта 2018, 15:06Общество
В Пензе из-за ремонтных работ на теплотрассе в нескольких домах снизили параметры подачи тепла.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 13 марта снизили параметры теплоносителя по улицам Терновского, Терешковой и Сухумской. В зоне ограничения подачи отопления находятся 70 многоквартирных жилых домов, три детских сада и две школы.
Когда вернется тепло - пока неизвестно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 марта 2018, 19:31В Пензе на Шуисте пресекли продажу алкоголя несовершеннолетним
13 марта 2018, 19:28В Кузнецке возобновят строительство станции обезжелезивания воды
13 марта 2018, 19:23Губернатор потребовал усилить работу по пожарной безопасности
13 марта 2018, 19:19Пензенцы скорбят о смерти Олега Табакова
13 марта 2018, 19:14В Пензе талые воды начали испытывать на прочность асфальт
13 марта 2018, 19:02В Пензе преподаватель ПГУ отправится на стажировку в Германию
13 марта 2018, 17:5849 пензенских многодетных матерей удостоены почетной награды
13 марта 2018, 17:39В Пензе создадут новый международный бренд в области медицины