В Пензе в 2019 году отремонтируют дороги на 150 улицах

В Пензенской области, как и по всей России, начинается новый этап реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он рассчитан до 2024 года.

За пять лет в нашем регионе должны привести в нормативное состояние не менее 500 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. В этом году в рамках федеральной программы в Пензе планируют провести ремонт дорог на 150 улицах города общей протяженностью более 100 километров. Еще 120 километров автодорог планируют отремонтировать за пределами областного центра.

«В рамках «БКД» уже мы должны улучшить нормативность, в том числе, и региональных дорог. На это выделяют дополнительные средства. Планируем начать капиталоемкие объекты, такие как Бакунинский мост, направление на Бригадирский мост», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Ожидается, что благодаря реализации программы к 2024 году в Пензенской области должно вдвое сократиться количество дорожно-транспортных происшествий.