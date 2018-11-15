В Пензе в 2018 году стало меньше бродяг

В Пензе благодаря регулярным рейдам сотрудников Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению, удалось улучшить статистику по реабилитацию бездомных. По словам специалистов, 85% лиц без определенного места жительства - это трудоспособные люди, из которых четвертая часть благополучно возвращаются к обычной жизни.

Еще недавно одна из мусорок, которую посетили специалисты центра срочной помощи населения, была чьим-то домом. Там обитали лица без определенного места жительства. От былой «роскоши» остались лишь сломанные предметы быта: мороз вынудил бродяг оставить помойку и поискать место потеплее. В таких случаях, специалисты говорят «к счастью, что никого нет». И если на одной точке обнаружить бродяг не удалось, то на другой, рядом с церковью, - сразу несколько бездомных. Андрей Шовкопляс - постоянный гость Покровского храма. Его история схожа с сотнями других.

«Ездил в Рязань в больницу, пока там был, дома сменили замок, теперь не пускают туда даже с участковым. Мне сейчас нужно шесть тысяч рублей на плацкартный билет, чтобы уехать в родной город. Там могу найти родственников через паспортный стол», - рассказал он.

У Валентины Афанасьевой - иная ситуация. Женщине есть, где жить. Но из-за проблем со здоровьем она не может работать, а пенсия до сих пор не оформлена. Приходится просить милостыню.

«В день получается примерно 100 рублей. Но не каждый день стою, в понедельник и вторник, обычно, занимаюсь стиркой и уборкой по дому», - сказала женщина.

Специалисты центра готовы всячески помогать бродягам. В первую очередь, попавшим в трудную жизненную ситуацию раздают продуктовые наборы. В них входят чай, консервы, хлеб и лапша быстрого приготовления. Готовы содействовать и в оформлении недостающих документов: на руках многих бездомных остался лишь паспорт и тот, чаще всего либо просрочен либо старого образца.

«Мы оказываем содействие в оформлении инвалидности и пенсии. Если человек хочет оформиться в дом-интернат, то мы помогаем ему в этом. Алкозависимым лицам, желающим пройти соответствующий курс, выдаем направление на бесплатное лечение в областную наркологическую больницу», - рассказала заведующая отделением Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи Наталья Берлизова.

За последний год, благодаря еженедельным рейдам, специалистам центра удалось существенно сократить количество бродяг на улицах города. Многие перебрались в дом-интернат, где пытаются адаптироваться к обычной жизни, некоторые вернулись в семью. Волонтеры уверены, что оставить уличную жизнь может каждый из бездомных - было бы желание.