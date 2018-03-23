В Пензе в 2018 году планируют строительство трех модульных котельных

В Пензе, чтобы отказаться от централизованного теплоснабжения, необходимо установить порядка 150 модульных котельных. Работа в этом направлении началась в 2016-м. Сегодня создание альтернативных источников выработки тепла является приоритетной задачей городской власти. О том, как ускорить переход на использование индивидуальных систем отопления, говорили на совете по инвестиционному развитию и предпринимательству.

Современная система отопления постепенно заменяет устаревшую. Начиная с 2016 года, в Пензе ведется работа по установке модульных котельных. Тогда впервые на средства частных инвесторов было запущено четыре энергетических комплекса. В 2017-м опробовали еще одну альтернативу.

«В 2017 году мы провели пилотный проект по установке газовых котлов наружного размещения, они размещаются на улице. В отличие от модульных котельных им не нужен земельный участок, они пристраиваются к дому. Такие системы поставили у Пархоменко, 7, опыт показывает, что жители довольны и платят напрямую, тарифа нет, только потребленный ресурс - газ, вода», - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Андрей Гришин.

В 2018 году запланировано строительство еще трех модульных котельных. Модернизация существующей системы теплоснабжения и перевод на альтернативные источники позволит бесперебойно обеспечить жителей города теплом и горячей водой. Как отметили в ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, чтобы полностью уйти от централизованной системы потребуется немало времени и средств. Ускорить процесс возможно, если привлечь инвесторов. Тем более, как подчеркнул Виктор Кувайцев, администрация города принимает все необходимые меры для сокращения сроков подготовительного периода, для этого предпринимателям создают комфортные условия.

«Помощь оказывают бизнес-инкубаторы, технопарки и центры поддержки предпринимательства. Также мы поставили себе задачу, чтобы в Пензе в 2018 году открылся муниципальный многофункциональный центр на десять окон», - сказал Виктор Кувайцев.

На совете, участие в котором приняли представители администрации, региональных структур, общественных организаций, научной сферы и бизнес-объединений, также были представлены и другие проекты, направленные на социально-экономическое развитие Пензы.