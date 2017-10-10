10 октября 2017, 19:47Общество В Пензе до конца года установят более 700 уличных фонарей Ночь, улица, а фонарей как не было, так и нет. В городе с 2017 года действует программа по развитию сети уличного освещения, в рамках которой планируется установить более 700 световых опор. В Пензе немало участков, где либо никогда не было фонарей, либо они по тем или иным причинам не работают.

Лампы в фонарях теперь загораются раньше обычного. Световой день сокращается, и режим освещения улиц специалисты пересматривают еженедельно. По такому графику в Пензе работают уже два года и, якобы, претензий у горожан к нему нет. Ни в какое сравнение с центральными улицами не идет, к примеру, участок, который местные жители поэтично называют «глазуновскими потемками». От улицы Глазунова до проспекта Строителей пензенцы вынуждены пробираться буквально на ощупь, надеясь, разве что, на яркие фары мимо проезжающих автомобилей.

«С фонарем хожу, больше никак здесь не пройти, темнота», - сказала жительница дома по улице Глазунова Раиса Сараева.

Над обустройством уличного освещения на мрачном участке улицы Глазунова в городской администрации обещают подумать в ближайшие годы. Впрочем, пензенцы готовы подождать. Рассказывают, что к темноте уже привыкли, ведь фонарей здесь нет уже 25 лет. С фонариками в руках передвигаться приходится по десяткам неосвещенных переулков.

Крайне небезопасно в преддверии зимы становится и на улице 354-ой Стрелковой Дивизии. Вечером по неосвещенной дороге проходит редкий пензенец. Встреча с председателем местного территориального общественного самоуправления «Лесной» - это, скорее, удача.

Роман Назаренко живет здесь 10 лет. Говорит, что в частном секторе всего 12 домов, но практически в каждой семье есть дети. Фонари для местных жителей - необходимость, они даже пытались за свой счет провести освещение.

«Купили фонари за свои деньги, подключили, оплатили, все отрезают. Говорят, что надо кидать отдельный провод, так занялись бы этим. Как тут ходить? Тем более осень, грязь», - рассказал он.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сказали, кому в ближайшее время станет светлее жить. Программа по развитию сети уличного освещения, которая начала действовать в 2017 году сформирована уже на 2018-й. Улицы 354-ой Стрелковой Дивизии в списке нет.

«В первую очередь мы, конечно, будем делать те объекты, где есть предписания ГИБДД, точки аварийности, там где реально страдают люди, ну а дальше будем смотреть по заявкам жителей», - пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Устанавливать новые светоточки в рамках программы в Пензе планируют на протяжении трех лет. В 2017 году должны смонтировать более 700 светильников на 27 участках, в их числе улицы 65-летия Победы, Ладожская, Карпинского, Сухумская, Бакунина. Фонари появятся также в поселках Победа и ЗИФ.

Общество

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