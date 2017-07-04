04 июля 2017, 19:19Образование В Пензе в 2017 году подготовили рекордное число железнодорожников Впервые за 137 лет в Пензе подготовили рекордное число железнодорожников. Из стен филиала Самарского госуниверситета путей сообщения в 2017 году выпустили 275 специалистов.

Пока не в кабине электровоза, а на учебном тренажере. Как включить компрессор и вентилятор, отрегулировать подачу тока в электродвигатель локомотива - это и многое другое Александр Курбанов узнал всего за год, осваивая специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Стать железнодорожником юноша мечтал с детства.



«Прадед был железнодорожником, путейцем, бабушка во время войны работала на железной дороге. По их рассказам, все это интересно и увлекательно, это и пробудило во мне интерес к железной дороге», - рассказал он.

В Пензе специальное образование можно получить по семи ведущим железнодорожным специальностям. Выпускники пензенского филиала Самарского университета путей сообщения трудятся на предприятиях железнодорожного транспорта в самых разных должностях.



«Популярностью у абитуриентов и будущих студентов пользуется специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава» - это локомотивы и организация управлением движения на железнодорожном транспорте. Выпускники в дальнейшем работают, как правило, руководителями. В 2017 году выпуск - 275 студентов, и 98% из них были трудоустроены», - сообщил директор филиала Самарского государственного университета путей сообщения в городе Пензе Рушан Хатямов.



Первый шаг к получению должности помощника машиниста студенты делают на производственной практике. Об устройстве тягового подвижного состава и его назначении ребятам рассказывает начальник пензенского эксплуатационного локомотивного депо. За плечами Евгения Захарова - 16-летний опыт работы, когда-то он тоже помогал машинисту.

«Порядка 70-100 вагонов чувствовать спиной и вести с такой плавностью, чтобы обеспечить полную сохранность, как поезда, так груза и багажа. А пассажирские поезда - это определенное искусство, потому что пассажир должен ощущать плавность хода только при трогании или остановке, все остальное время он просто должен испытывать комфорт», - отметил он.

И студенты, и опытные сотрудники сходятся во мнении: труд железнодорожника - необычайно ответственен. Не важно, чем заниматься, прокладывать или ремонтировать железнодорожные пути, вести составы или же руководить целым железнодорожным участком. Вся эта работа требует высокой квалификации. Без твердых знаний и практики не обойтись.

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