13 января 2017, 19:52Общество Архитекторы рассказали, как изменится облик Суры Видеть набережную Суры такой как сейчас, пензенцам осталось недолго. В 2017 году архитектурный облик достопримечательности сильно изменится. Причем, как обещают авторы проекта реконструкции, - в лучшую сторону.

Что появится у реки Суры, главный архитектор области, вице-мэр и директор архитектурного бюро рассказали в студии радио «Эхо Пензы». На пяти гектарах муниципальной земли в центральной части набережной уже приступили к работам, чтобы майские праздники пензенцы встретили у обновленного монумента «Росток».



«Два микросквера по двум сторонам от «Ростка». Именно та самая вестибюльная зона. Это самое узкое место, некое бутылочное горлышко, и чтобы расширить зону для пешеходного трафика, мы использовали прием - газоны с двух сторон от монумента мы предложили замостить гранитной плиткой, а деревья выполнить в виде определенных кругов и газонов радиальной формы», - рассказал директор архитектурного бюро Марат Каскеев.

На 2017 год намечены самые сложные работы - капитальные. Гранитной плиткой вымостят верхний и нижний ярусы набережной, благоустроят склон к реке. Планирование новых зон отдыха в центре города повлияло и на другие строительные решения.



«Было принято решение о продаже земельного участка в районе нового моста под устройство многоуровневого паркинга. Планируем обустройство парковочного пространства в районе Бакунинского моста, параллельно все задачи будут выполняться. Разработку и реализацию программы по строительству сетей, которые, в том числе, позволят прекратить загрязнение водного объекта и обеспечить нормальное функционирование инженерных коммуникаций», - сказала заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.



На набережной может появиться и галерея уникальных арт-объектов. Идеи предлагают сразу три творческие мастерские. Не исключено, что молодых пензенских архитекторов со своими планами и иным видением набережной станет еще больше.

«И губернатор, и руководство города говорили, что необходимо начать подготовку специалистов для преобразования городской среды, чтобы были более быстрые темпы. Мы учли рекомендацию и подготовили уже документы, получили лицензию на новое направление подготовки «Ландшафтная архитектура»», - сказал ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков.

Точной даты завершения масштабного проекта пока никто не называет, концепцию реконструкции условно разделили на три этапа, которые расписаны до 2030 года.

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