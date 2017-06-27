27 июня 2017, 15:01Общество В Пензе в 2017 году благоустроят 35 дворов В Пензе продолжат работу по благоустройству внутридворовых территорий. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году на эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Список территорий, которые будут благоустроены благодаря программе, уже сформирован. К осени должны преобразиться около 40 дворов города.

Учтены все пожелания и внесены последние изменения. Окончательный план благоустройства двора на улице Ульяновской представители власти обсуждают с местными жителями. Уже через пару месяцев вместо разбитых дорог и тротуаров появится новый асфальт. Кроме того, во дворе оборудуют парковочные карманы, установят новые лавочки, урны и бордюры.



«Действительно, у нас нет бордюров вокруг дома. Он стоит вдоль дороги, машины едут, поэтому решили обязательно бордюры сделать, и очень хотят все парковку», - рассказала старшая по дому № 56 по ул. Ульяновской г. Пензы Нина Отставнова.

Преображение двора на Ульяновской стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование современной городской среды». До 25 апреля горожане могли подать заявку в мэрию или администрацию района и стать участниками проекта по благоустройству.

«Вовремя сориентировались на эту программу, быстренько сорганизовали все четыре дома, собрали подписи, оформили документы. Хотели попасть, поскольку с деньгами напряженка, управляющей компании это не под силу, она у нас молодая, и мы бы очень хотели двор привели в порядок», - поделилась старшая по дому № 52 по ул. Ульяновской г. Пензы Валентина Корабейникова.

На работы во дворе на Ульяновской из городского бюджета выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Сами жители не потратят ни копейки.



«В соответствии с данной программой есть минимальный перечень работ, который реализуется полностью за счет бюджета, есть дополнительный перечень. В минимум входят асфальтировка, установка лавочек, урн и установка наружного освещения. Дополнительный перечень реализуется при условии, что минимальный перечень уже реализован, но и обязательно софинансирование жителей в размере 5%», - сообщил заместитель начальника управления ЖКХ г. Пензы Михаил Глушков.

Планируется, что ремонт в 2017 году проведут в 35 дворах Пензы, однако на очереди - еще около 150 заявок. В городском управлении ЖКХ не исключили, что в случае экономии средств удастся отремонтировать больше внутриквартальных территорий. Всего на благоустройство выделено 104 миллиона рублей. Начать работы должны не позднее 20 июля, а завершить к сентябрю.

Общество

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