В Пензе увеличивают количество мест в детсадах

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Пензе планируется ввести в эксплуатацию корпус №2 детсада на 175 мест по ул. Макаренко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в корпусе предусмотрено, в том числе, 60 мест для самых маленьких. Кроме того, в план закупок внесен корпус на ул. Антонова, повторно пройдут торги на объект по ул. Депутатской. Готовятся документы для конкурса на поиск подрядной организации, которая будет возводить пристрои на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.

Также предстоит провести капитальный ремонт пяти ясельных групп детских садов №№ 17, 120, 143, 145 и 149.

«Нацпроект «Демография» дает возможность женщинам планировать свою жизнь, быть востребованными в профессиональным плане и самореализовываться», – отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».