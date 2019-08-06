В Пензе увеличивают количество мест в детсадах

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06 августа 2019, 15:34Образование
В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Пензе планируется ввести в эксплуатацию корпус №2 детсада на 175 мест по ул. Макаренко.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в корпусе предусмотрено, в том числе, 60 мест для самых маленьких. Кроме того, в план закупок внесен корпус на ул. Антонова, повторно пройдут торги на объект по ул. Депутатской. Готовятся документы для конкурса на поиск подрядной организации, которая будет возводить пристрои на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.
Также предстоит провести капитальный ремонт пяти ясельных групп детских садов №№ 17, 120, 143, 145 и 149.
«Нацпроект «Демография» дает возможность женщинам планировать свою жизнь, быть востребованными в профессиональным плане и самореализовываться», – отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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