25 октября 2017, 19:11Общество В Пензенской области увеличился объем зернохранилищ Больше урожая - лучше условия для его хранения! В Пензенской области в 2017 году почти на 350 тысяч тонн увеличился общий объем зернохранилищ. Такой рост произошел за счет введения в эксплуатацию новых элеваторов и складских помещений. Рост продолжится и в 2018 году. Многие предприятия, занимающиеся хранением зерна, заявили о планах расширяться. Одно из таких - в Лунинском районе. Его как раз посетил губернатор Иван Белозерцев.

«Комбикормовый завод» в Лунино работает уже полвека. Раньше здесь производили полноценную зерновую смесь для выращивания бройлеров, свиней и крупного рогатого скота. Сейчас предприятие ориентировано, в первую очередь, не на производство кормов, а на хранение зерна.

«Мы занимаемся сушкой, приемкой, подработкой, хранением зерна. От поставщиков принимаем зерно и доводим его до ГОСТа, храним, а потом отдаем», - рассказала директор ООО «Комбикормовый завод» Елена Сергунина.

На территории завода работают четыре сушильных комплекса. Здесь хранится в основном пшеница, а также кукуруза. На днях от сельхозпроизводителей начали поступать первые партии подсолнечника. Кроме того, в 2017 году впервые стали работать с новой культурой - это нут. Всего в хранилищах предприятия помещается до 35 тысяч тонн зерна.

Руководство завода планирует обзавестись еще одним сушильным комплексом и построить новые складские помещения. Задача - увеличить общий объем зернохранилищ на 20 тысяч тонн. Кстати, пока проблем с хранением зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области нет. В целом по региону в 2017 году мощности хранилищ увеличились примерно на 350 тысяч тонн.

«Порядка 200 тысяч тонн элеваторной мощности и 150 тысяч тонн складских мощностей непосредственно у сельхозтоваропроизводителей, плюс в 2017 году мы увеличили хранение в рукавах. В целом, сельхозтоваропроизводители с задачей справились - зерно под открытым небом не хранится», - пояснил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.



Главная проблема, которая стоит сейчас перед сельхозтоваропроизводителями - трудности с реализацией. Это касается не только зерна, но и подсолнечника, и сахарной свеклы. На рынке сформировался низкий уровень цен, аграриям не удается добиться окупаемости. Такая ситуация сложилась почти во всех регионах страны.

Общество

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