В Пензенской области увеличилось количество районов, в которых реализуется программа

В Пензе 2018 год стал рекордным по количеству районов, в которых по федеральной программе капитального ремонта приведут в порядок многоквартирные дома. Подрядчики выполняют комплексный ремонт зданий, заменяют кровлю, обновляют фасады, фундамент и инженерные коммуникации. Нагрузка на строительные компании огромна.

Жильцы дома по улице Главной, 19 рассказывают, что в снег или в дождь квартиры на верхнем этаже заливало на протяжении нескольких лет. Причина - изношенная крыша.

По программе капитального ремонта многоквартирный дом должны были отремонтировать после 2020 года, однако чаяния местных жителей услышаны. Кровля была настолько изношена, что специальная комиссия приняла решение перенести сроки работ на 2018 год.

Срок эксплуатации кровли - 15 лет. Производитель гарантирует, что материал прослужит и того больше - как минимум четверть века. При этом в ответе за качество ремонта и сама подрядная организация.

«Гарантийный срок - пять лет. Мы оставляем 2% от суммы договора и замораживаем их на этот период, чтобы жители могли за наш счет отремонтировать что-то, исправить недочеты», - рассказал директор подрядной организации Олег Горячев.

Ремонт должны закончить до конца августа. В 2018-м по федеральной программе, в основном, обновляют крыши, фасады и инженерные системы. Эти виды работ самые трудоемкие, отмечают специалисты. Кроме того, увеличилось количество районов, где реализуется программа. Если раньше их насчитывалось пять-семь, то в 2018 году охвачено 22 муниципальных образования.

«В предварительный отбор включены 47 организаций, а на аукционных участвовали 16. В первой половине 2018-го были опасения, что программа может не реализоваться именно из-за нехватки подрядных организаций», - рассказала директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Сегодня такой проблемы перед фондом капитального ремонта не стоит. В 90% работы выполняются, еще в десяти завершаются. Из 185 многоквартирных домов ремонт уже принят в 50. Впервые в 2018-м средства направлены в Башмаковский, Белинский, Спасский и Земетчинский районы.