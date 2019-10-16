В Пензенской области «Географический диктант» пройдет на 48 площадках

27 октября в Пензенском регионе проведут Международный географический диктант (6+). Он пройдет в пятый раз. По сравнению с предыдущим годом, количество площадок увеличилось более чем в два раза.

Расположить заповедники России с севера на юг, определить по снимку из космоса город-участник Чемпионата мира по футболу или назвать реку - правый приток Амура, впадающую в него недалеко от Хабаровска. Это задания из географического диктанта за прошлые годы. В 2019-м тестирование усложнили. Список вопросов расширили до 40, однако организаторы успокаивают: первые десять будут легкими.

«Большинство вопросов очень интересные, и, чтобы на них ответить, нужно быть достаточно эрудированным человеком. Есть такие, которые смежные с историей, литературой и другими науками, на них ответит тот, у кого большой объем знаний», - сказала заведующая кафедрой географии ПГУ Наталья Симакова.

Несмотря на то, что с каждым разом вопросы не становятся легче, количество участников теста только увеличивается. Два года назад акция стала международной, объединив участников из 25 государств, а в 2018-м диктант написали в 95 странах мира. Пензенский регион не отстает: в прошлом году площадок для проведения тестирования было 18, в этом - 48.

«Большой прирост площадок наблюдается за счет Пензенской области, как всегда, она наиболее патриотична и активна. В 2019 году участвуют все те же учебные заведения - школа №59, лицей № 29, также присоединилось образовательное учреждение №66», - рассказал председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Диктант пройдет 27 октября. В областном центре главной площадкой станет кафедра географии ПГУ. Присоединиться к акции можно и в режиме онлайн. Результаты тестирования появятся на официальном сайте диктанта.