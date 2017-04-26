26 апреля 2017, 18:05Общество В Пензе увеличились доходная часть бюджета Подготовка детских оздоровительных лагерей к лету, итоги проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, земельный контроль, развитие городской социальной и коммунальной инфраструктуры, изменения в бюджете Пензы. Эти и другие вопросы рассмотрели депутаты городской Думы на 33-й очередной сессии, которая состоялась 26 апреля.

Доходы бюджета Пензы увеличились. Об этом на очередной сессии Пензенской городской Думы доложила начальник городской финансового управления Ольга Завьялкина.



«Доходная часть бюджета увеличивается на 58 миллионов 831 тысячу рублей - это все безвозмездные поступления вышестоящего бюджета. Город получил 25 миллионов - это прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие сети общеобразовательных организаций, это софинансирование детского садика в микрорайоне Заря», - сообщила она.



Кроме того, образовалась экономия бюджетных средств. Эти деньги в сумме 1 миллиона 842 тысяч рублей депутаты своим решением направили на увеличение расходов по благоустройству районов Пензы. 1 миллион 700 тысяч рублей выделят в качестве софинансирования на реализацию программы по созданию комфортной городской среды. Еще 25 миллионов выделено на строительство магистральной водопроводной сети в поселке Лесном.

Кроме того, депутаты утвердили программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры на 2017-2026 годы.

Еще одним важным вопросом повестки дня стало развитие муниципально-частного партнерства. В частности, народных избранников интересовало, почему поиск инвесторов для реализации крупных городских проектов идет недостаточно быстро.



«Это достаточно новая форма взаимодействия, сложная процедура, ограниченный перечень объектов и это, в основном, связано с тем, что общий инвестиционный климат сейчас у нас в стране тяжелый»,- сказал заместитель главы администрации г. Пензы Андрей Шевченко.



Тем не менее, заместитель главы администрации отметил, что у мэрии есть несколько перспективных направлений муниципально-частного партнерства, по которым в настоящее время ведется работа. Это строительство автомобильных дорог, создание аквапарка и реконструкция детской железной дороги. Депутаты рекомендовали активизировать работу по привлечению в Пензу инвесторов.

Общество

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