В Пензе увеличилась зарплата бюджетников

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25 июля 2017, 20:04Общество
В правительстве Пензенской области обсудили выполнение майских указов президента России Владимира Путина. На повестку заседания вынесли вопросы занятости населения и экономики региона.
По сравнению с 2015 годом средняя зарплата работников бюджетной сферы увеличилась. В частности, у врачей на 9,5%, а у педагогов общего образования на 2,5%. Участники заседания также обсудили вопрос создания в регионе новых рабочих мест. Планируется, что в этом году их количество увеличится на 2000.
«Задача и индикатив заложены в указе. У нас есть возможность влиять на индикативные показатели», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.
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