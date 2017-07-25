25 июля 2017, 20:04Общество В Пензе увеличилась зарплата бюджетников В правительстве Пензенской области обсудили выполнение майских указов президента России Владимира Путина. На повестку заседания вынесли вопросы занятости населения и экономики региона.

По сравнению с 2015 годом средняя зарплата работников бюджетной сферы увеличилась. В частности, у врачей на 9,5%, а у педагогов общего образования на 2,5%. Участники заседания также обсудили вопрос создания в регионе новых рабочих мест. Планируется, что в этом году их количество увеличится на 2000.



«Задача и индикатив заложены в указе. У нас есть возможность влиять на индикативные показатели», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

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