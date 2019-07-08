В Пензе увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте

В Пензе с 8 июля цена билета в автобусах большой вместимости теперь составляет 23 рубля, в маршрутных такси - 27. Повышение тарифа произошло частично. Цена осталась неизменной на поездку в троллейбусах, а также в общественном транспорте тех компаний-перевозчиков, где пока решили оставить все как есть. Тем временем региональное управление Федеральной антимонопольной службы ведет проверку на предмет законности перехода на так называемый нерегулируемый тариф.

Реакцию некоторых водителей маршруток, в которых повысилась цена за билет, иначе как странной не назовешь. Видимо, они уже успели в полной мере ощутить на себе негодование пассажиров. Хотя многие все-таки понимают, что рост стоимости проезда в общественном транспорте рано или поздно должен был произойти.

На 36 пензенских маршрутах цена за билет увеличилась до 27 рублей в маршрутных такси и до 23 рублей в автобусах. Руководство компаний-перевозчиков поясняет, что такое повышение - мера не иначе как вынужденная. Растет стоимость топлива, повышается НДС, а также плата за услуги ЖКХ, все это влияет на стоимость проезда. Кроме того по закону, в общественном транспорте обязаны применять контрольно-кассовую технику и тахографы, а это тоже немалые расходы.

«Мы никуда не денемся от исполнения законодательства и это от нас требует дополнительных затрат, которые не заложены были в ранее существовавший тариф. Время подошло и это вынужденная мера, она направлена не на получение сверхприбыли, а, в первую очередь, на исполнение федерального законодательства», - прокомментировал директор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин.

Впрочем, цены повысили не все перевозчики Пензы. «Меркурий», «Горэлектротранс» и некоторые индивидуальные предприниматели оставили стоимость проезда без изменений, но неизвестно надолго ли. Информация о том, что тариф вырастет с 8 июля, появилась в конце июня. Моментально последовала реакция власти. Свою позицию в микроблоге выразил губернатор Иван Белозерцев.

«Я дал поручение администрации города принять меры по недопущению повышения. Если существует разница между экономически обоснованным, подчеркиваю, тарифом на проезд и существующей ценой поездки, то администрация должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы», - сказал он.



Компенсация возросшего тарифа для населения потребует выделения из казны огромных средств. Однако перевозчики считают, что городскому бюджету по силам адресная помощь, то есть введение льгот для некоторых категорий граждан.

«Думаю, что мы в состоянии попытаться оказать помощь отдельным слоям населения, социальным группам, рассмотреть возможность в виде компенсации и организации дополнительной категории граждан, которым будет разрешен льготный проезд. Могут быть рассмотрены отдельные дополнительные группы - школьники, студенты, младший медицинский персонал», - рассказал Андрей Фомин.



В администрации Пензы пока не дают никаких комментариев. Сейчас там ждут результатов проверки ФАС. Мэрия заподозрила транспортные компании в картельном сговоре и передала дело в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

«Есть необходимость проверить обоснованность повышения цены. В части - каким образом они оправдывают свои затраты, почему проезд вырос до такой стоимости. Если это действительно картельный сговор, монопольно высокая цена и она будет не обоснована, будут последствия, но какие, пока не могу сказать», - сказала руководитель управления ФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Специалисты ведомства намерены изучить все обстоятельства дела в кратчайшие сроки. Первые итоги проверок должны огласить уже на этой неделе.