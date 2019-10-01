В Пензе увеличат пособия для пенсионеров

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01 октября 2019, 17:39Общество
В городском бюджете Пензы произошли изменения. Их обсудили на комиссии Гордумы, которая состоялась 1 октября.
Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина рассказала, что увеличиваются субвенции на строительство инженерных коммуникаций в местах массовой застройки, а также на поддержку и обслуживание пенсионеров. При этом уменьшаются компенсации отдельным гражданам взносов на капремонт, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего детей, а также в связи с рождением первого ребенка.
«Данные корректировки внесены министерством финансов Пензенской области, исходя из фактических затрат», – уточнила она.
Помимо этого, деньги, которые удалось сэкономить по результатам торгов, которые прошли в течение девяти месяцев 2019 года, направят на содержание дорог, мостов и путепроводов, а также зеленых насаждений, оплату исполнительных листов, покупку новогодних подарков детям из малообеспеченных семей и прочие расходы, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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