В Пензе увеличат пособия для пенсионеров

Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина рассказала, что увеличиваются субвенции на строительство инженерных коммуникаций в местах массовой застройки, а также на поддержку и обслуживание пенсионеров. При этом уменьшаются компенсации отдельным гражданам взносов на капремонт, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего детей, а также в связи с рождением первого ребенка.

«Данные корректировки внесены министерством финансов Пензенской области, исходя из фактических затрат», – уточнила она.

Помимо этого, деньги, которые удалось сэкономить по результатам торгов, которые прошли в течение девяти месяцев 2019 года, направят на содержание дорог, мостов и путепроводов, а также зеленых насаждений, оплату исполнительных листов, покупку новогодних подарков детям из малообеспеченных семей и прочие расходы, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».