В Пензе увеличат число проверок общественного транспорта

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29 января 2019, 17:08Общество
29 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание по вопросам деятельности предприятий-перевозчиков.
По данным пресс-службы мэрии, за последние три месяца самое большое число нарушений выявили на маршрутах №№66, 70, 10, 10а, 29, 82с, 99, 30. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил управлению транспорта и связи города провести собрание с руководителями предприятий-перевозчиков по организации их дальнейшей работы.
«Компании должны чувствовать свою ответственность перед жителями города и стремиться улучшать качество транспортного обслуживания населения. Если мы не увидим понимания и обратной связи от перевозчиков, то будем принимать меры в рамках законодательства», – сказал мэр.
В ходе совещания рассмотрели возможность расторжения договоров и отзыва свидетельств о праве регулярных перевозок на ряде маршрутов, если они будут оказывать услуги недобросовестно.
Также Виктор Кувайцев поручил организовать дополнительные проверки общественного транспорта, на которых проследят за интервалом движения, количеством рейсов и другое, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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