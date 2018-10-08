В Пензе увековечили память о выдающемся тренере по баскетболу

Человек - бесконечно влюбленный в баскетбол. Так говорят о заслуженном тренере СССР Зиновии Шваме. Более полувека он отдал этому виду спорта. В день 100-летия со дня рождения Зиновия Семеновича в Пензе ему открыли горельеф. На торжественной церемонии собрались его коллеги и воспитанники. Все они говорят, что Зиновий Семенович был особенным тренером.

«Это человек, который любил свою работу и тех, с кем он работал. От него можно было получить огромное количество нужной информации. Я был молодым тренером, когда пришел в женский баскетбол. Одним из тех людей, кто меня поддержал, помогал, советовал, кто общался со мной по-доброму и с огромным юмором, был Евгений Семенович», - поделился воспоминанием заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский.



«Он умел находить общий язык, умел найти момент, когда подойти, настроить игрока. Некоторые ломались. Не получилась игра - сломалась. Он после игры обязательно подойдет, настроит, поговорит, скажет добрые слова и уже к следующей игре спортсмен выходил нормально», - отметила ветеран пензенского баскетбола Нина Айнова.



В Пензу Зиновий Швам приехал после Великой Отечественной войны. Работать с пензенскими баскетбольными командами он начал в 1946 году. Какое-то время являлся играющим тренером сборной региона. Именно под его руководством женская команда «Спартак» впервые вышла в высшую лигу. Ее он возглавлял до 1987 года. После выхода на пенсию Зиновий Семенович команду не бросил и продолжал ее консультировать.



«Я благодарен судьбе, что Зиновий Семенович оставил очень хорошую школу, историю, воспитанников, которые сегодня помогают нам и нашим спортсменам развиваться и заниматься баскетболом», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Также состоялось награждение победителей турнира памяти Зиновия Швама. В год 100-летия основателя пензенского баскетбола, чемпионами стали хозяева площадки - сборная Пензенской области. Кроме того, баскетболисткам «Юности» вручили бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги-Б, которые они завоевали в прошлом сезоне.