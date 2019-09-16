В Пензе утвержден состав Гордумы седьмого созыва

В Пензе избирательная комиссия озвучила окончательные итоги прошедших выборов. Если результаты по 25 депутатам-одномандатникам стали известны практически сразу, то десяти кандидатам, прошедшим от партий, понадобилась неделя на то, чтобы определиться, хотят ли они занять депутатское кресло.

Первая сессия должна была пройти 16 сентября. Обновленному составу предстояло принять важное решение: определить, кто станет новым главой города Пензы. Однако то, что сессия не состоялось, для многих стало новостью.

В городской Думе не могли поступить иначе, ведь к моменту сессии были известны лишь 25 из 35 депутатов: тех, кто прошел по одномандатным избирательным округам и лично участвовал в предвыборной кампании. А вот имена тех, кто прошел по партийным спискам, то есть по единому избирательному округу, до последнего момента оставались неизвестными. Данные из избиркома к началу сессии так и не пришли. Впрочем, все сроки были выдержаны по закону.

«В течение семи дней избранные изначально кандидаты имели право отказаться от мандата, и он передавался следующему в списке, которые у нас были по территориальным округам. От партии КПРФ отказались три человека от «Единой России», - 15 человек, от ЛДПР и «Справедливой России» - по одному кандидату», - рассказала председатель избирательной комиссии Пензы Ольга Сорокина.

Так сделала и общественник Мария Львова-Белова. В социальных сетях она прокомментировала свое решение, заявив, что на данный момент видит свое место «на стройке, на конференциях, на проектах, потому что это реальное дело, реальное поле» и попросила прощения у тех, кто голосовал за нее.

Сейчас избирательная комиссия утвердила необходимый список. Стало известно, что мандат Львовой-Беловой достался Ольге Израновой. Ее коллегами по городской Думе от «Единой России» стали Виктор Кувайцев, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова. От КПРФ прошли Александр Рогожин, Оксана Милаева и Илья Селиванов, ЛДПР представит - Павел Куликов, «Справедливую Россию» - Людмила Коломыцева, а «Российскую партию пенсионеров» - Петр Чугай. Работать и определять судьбу города в ближайшие пять лет будут 35 депутатов Пензенской городской Думы.

О новой дате первого заседания пока не сообщается, предположительно, оно состоится уже на этой неделе.