В Пензе утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий

В Пензе к ноябрю 2019 года утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). В него войдут представители общественных организаций.

Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после этого совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил ТАСС, что желающим необходимо как можно быстрее выдвигать свои кандидатуры в наблюдательные комиссии.

«Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», - подчеркнул Валерий Фадеев, пишет ИА «Пенза-Пресс».