В Пензе утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий

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18 июля 2019, 17:06Бизнесновости
В Пензе к ноябрю 2019 года утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). В него войдут представители общественных организаций.
Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после этого совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил ТАСС, что желающим необходимо как можно быстрее выдвигать свои кандидатуры в наблюдательные комиссии.
«Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», - подчеркнул Валерий Фадеев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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