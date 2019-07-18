18 июля 2019, 17:06Бизнесновости

В Пензе утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий

В Пензе к ноябрю 2019 года утвердят новый состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). В него войдут представители общественных организаций.

Процедура выдвижения кандидатов в наблюдательные комиссии закончится в октябре, после этого совет Общественной палаты проголосует за новые составы ОНК.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил ТАСС, что желающим необходимо как можно быстрее выдвигать свои кандидатуры в наблюдательные комиссии.

«Пусть это будут гражданские активисты, учителя, врачи. Это сделает работу комиссий более эффективной», - подчеркнул Валерий Фадеев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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