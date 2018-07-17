В Пензе утром загорелся пеноблочный дом

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 10.14. В СТ «Искра» загорелся пеноблочный дом. Огонь полностью уничтожил мансардный этаж жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающую постройку 16 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».