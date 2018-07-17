В Пензе утром загорелся пеноблочный дом

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17 июля 2018, 17:59Происшествия
В Пензе утром 17 июля произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 10.14. В СТ «Искра» загорелся пеноблочный дом. Огонь полностью уничтожил мансардный этаж жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили полыхающую постройку 16 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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