17 июля 2018, 17:59Происшествия

В Пензе утром загорелся пеноблочный дом

В Пензе утром 17 июля произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 10.14. В СТ «Искра» загорелся пеноблочный дом. Огонь полностью уничтожил мансардный этаж жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили полыхающую постройку 16 сотрудников МЧС с помощью пяти спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7195671/

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